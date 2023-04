Cựu Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt tạm giam

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Cường (SN 1962), cựu Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 25-4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Cường (SN 1962), cựu Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lê Minh Xuân cùng đồng bọn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán hóa đơn” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; tháng 2-2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt tạm giam 1 lãnh đạo và 1 công chức tại Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cũng với tội danh này, trong tháng 2-2023, thêm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cùng 2 thuộc cấp cũng bị Cơ quan ANĐT bắt tạm giam để điều tra.

Các bị can được cho là đã có sai phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ ngân sách chi hỗ trợ đóng mới tàu cá cho ngư dân theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách số tiền hơn 35 tỷ đồng. Đến cuối tháng 3-2023, sau khi đánh giá toàn bộ tài liệu, chứng cứ của vụ án, cơ quan tố tụng xác định các bị can thực hiện hành vi mang yếu tố lỗi cố ý, có mục đích vụ lợi nên đã thay đổi tội danh đối với các bị can sang tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cũng liên quan đến vụ án này, ông Cường được cho là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm để cán bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, ông Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 1- 8-2017 với thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.