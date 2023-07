Đà Nẵng: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Ngành dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng

Mặc dù năm 2023 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và suy thoái, lạm phát của tình hình kinh tế thế giới nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, TP Đà Nẵng tiếp tục đạt một số kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2023 ước tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022. 15/21 ngành kinh tế cấp 1 (chiếm 62% trong cơ cấu GRDP) tăng trưởng dương so với cùng kỳ 2022.

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch liên tục được tổ chức. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tăng 32,8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, đạt 83% kế hoạch năm 2023 và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ 2022 và tăng 4,4% so với 6 tháng 2019.

Tính đến ngày 30-6, TP Đà Nẵng đã Cấp mới và điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 38.881,636 tỷ đồng; thu hút 27,341 triệu USD vốn đầu tư FDI.

Các chương trình an sinh xã hội được duy trì, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, kinh tế thành phố Đà Nẵng vẫn còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài khiến đơn hàng sản xuất giảm, tồn kho tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công thấp, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp thực tế vẫn khó khăn.

Bên cạnh đó, một số dự án vướng mắc pháp lý đất đai theo các kết luận thanh tra, bản án chờ được tháo gỡ; một số dự án chưa phù hợp với quy hoạch phân khu hiện có, phải chờ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xong Bộ Xây dựng mới phê duyệt thiết kế cơ sở.

Ngoài ra, hiện nguồn quỹ đất lớn của thành phố khá hạn chế, dự án lớn chưa nhiều, chủ yếu thu hút vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, tuy nhiên hạ tầng chưa hoàn thiện, chưa có nhiều giải pháp tích cực để thu hút nhà đầu tư; quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp hạn chế; quỹ đất sạch nằm ngoài các khu công nghiệp hiện có sẵn nhưng ít dự án đủ các điều kiện theo quy định để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư triển khai các dự án…

Thông qua nhiều chủ trương quan trọng

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, kỳ họp sẽ thảo luận, bàn bạc cho ý kiến 140 tài liệu và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Trong đó, kỳ họp xem xét, cho ý kiến báo cáo sơ kết việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng theo Nghị quyết số 119. Kỳ họp cho ý kiến về công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, các công trình phục vụ dân sinh trong Kế hoạch đầu tư công 2024, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Cùng với đó, nghiên cứu, góp ý nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, làm cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua giám sát để thực hiện tốt thời gian đến và cho ý kiến một số lĩnh vực quan trọng khác.

“Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND TP Đà Nẵng phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau làm cơ sở để HĐND TP Đà Nẵng xác định đúng chủ trương, quyết định ban hành nghị quyết có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thực tiễn đặt ra và phù hợp với khả năng phát triển của thành phố, mà hơn hết là đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.