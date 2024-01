Đà Nẵng phấn đấu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD

Sở TT-TT TP Đà Nẵng vừa cho biết, năm 2023, tổng doanh thu ngành TT-TT ước đạt 36.571 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 147,8 triệu USD, đạt 101,25% so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2022.