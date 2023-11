Đại biểu Quốc hội: Người dân biết chung cư mini thiếu an toàn nhưng vẫn mua vì hợp túi tiền

Nhìn nhận chung cư mini đáp ứng “túi tiền” của người dân có thu nhập thấp, đại biểu Quốc hội (ĐB) Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nêu tâm tư cử tri khi mua các căn hộ ở chung cư mini, người dân cũng cảm nhận được nguy cơ mất an toàn. Dù vậy, thị trường đang thiếu trầm trọng sản phẩm nhà ở giá bình dân phù hợp với nhu cầu, túi tiền của phần đông người lao động.

Quan tâm đến công tác quản lý chung cư mini, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nhìn nhận, thực tế đang thiếu hành lang pháp lý quản lý chung cư mini. Những lỗ hổng về hệ thống pháp luật này đã dẫn đến lỗ hổng trong công tác quản lý chung cư mini hiện nay.

Nhìn nhận chung cư mini đáp ứng “túi tiền” của người dân có thu nhập thấp, ĐB chia sẻ, khi mua các căn hộ ở chung cư mini, người dân cũng cảm nhận được nguy cơ mất an toàn. Dù vậy, thị trường đang thiếu trầm trọng sản phẩm nhà ở giá bình dân phù hợp với nhu cầu, túi tiền của phần đông người lao động.

ĐB Nguyễn Thị Thủy đồng tình với ý kiến, nhu cầu thực tế của người dân cần phải được bảo đảm nhưng dứt khoát không hợp thức hóa những sai phạm của chung cư mini trong Luật nhà ở (sửa đổi).

Trước ý kiến không nên siết chặt chung cư mini, ĐB Leo Thị Lịch (Bắc Giang) cho rằng, việc tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp có chỗ ở, học tập và lao động rất là cần thiết. Nhưng, không vì thế mà buông lỏng công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị ở khu nhà ở, nhà trọ và khu chung cư dẫn đến không đảm bảo an toàn. ĐB cũng cho rằng việc cấp phép sai, không đúng quy định về cấp phép xây dựng đối với những ngôi nhà này là cần phải xử lý nghiêm minh.

Liên quan đến phòng cháy chữa cháy (PCCC), ĐB cho biết, qua giám sát đối với 65 cơ sở cho thuê thì hầu hết đều không bảo đảm PCCC nhưng theo báo cáo của cơ quan có thẩm quyền thì họ lại cho biết không có quy định về PCCC đối với nhà riêng lẻ. Như vậy, còn thiếu quy định về vấn đề này. Do đó, ĐB đề nghị siết chặt quản lý, làm rõ trách nhiệm của ngành chức năng và phải sửa luật trong thời gian tới.

Theo ĐB Nguyễn Thị Thủy, quy định của pháp luật hiện hành về loại hình nhà này rất lỏng lẻo, không quy định rõ về tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như về yêu cầu quản lý, thậm chí định danh cũng không thực sự rõ ràng. Trong khi đó, cả xã hội gọi sản phẩm này là chung cư mini - một thuật ngữ không có trong luật. Chính vì quy định lỏng lẻo như vậy dẫn đến thiếu hành lang pháp lý phù hợp, gây lúng túng trong quản lý, gây áp lực cho hạ tầng đô thị và đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sự an toàn của người dân.

Từ đó, ĐB Nguyễn Thị Thủy kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai những giải pháp ưu đãi để khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan đang tiến hành thanh tra, kiểm tra các chung cư mini bên cạnh việc kiểm tra để phát hiện vi phạm là cần thiết.

Bên cạnh đó, ĐB kiến nghị qua kiểm tra cũng cần phải hướng dẫn kịp thời cho người dân để có giải pháp phòng ngừa an toàn cháy nổ; kiến nghị trong nghị quyết của kỳ họp Quốc hội lần này có nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn cháy nổ nói chung, trong đó có an toàn cháy nổ đối với các chung cư mini đang hiện hữu.