Đại giáo chủ mới của Iran ra thông điệp đầu tiên

Ngày 12-3, Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.