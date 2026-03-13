Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Đại giáo chủ mới của Iran ra thông điệp đầu tiên

SGGPO

Ngày 12-3, Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.

Theo TTXVN

Từ khóa

đại giáo chủ iran thông điệp đầu tiên liên minh tuần tra eo biển Hormuz ông Mojtaba Khamenei

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn