Sáng nay, cử tri đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối bầu cử sớm

Sáng 13-3, cử tri trên hai đảo tiền tiêu Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) thực hiện bỏ phiếu sớm, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.