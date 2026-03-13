Đa phương tiện

Tiếp tục xả Quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 tăng 335 đồng/lít

SGGPO

Tối 12-3, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục chi Quỹ Bình ổn để điều hành giá xăng dầu trong nước. Giá mới áp dụng từ 22 giờ cùng ngày.

PHÚC VĂN - TAM NGUYÊN

xăng dầu giá xăng giá dầu bình ổn giá

