Đại tá Nguyễn Hồng Phong tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Tham gia hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Đào Văn Phước đã công bố Quyết định số 1547-QĐNS/TW ngày 10-9-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong

Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết sẽ không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, phát huy vai trò của người đứng đầu, gương mẫu, chủ động nắm bắt các mặt công tác, đoàn kết, thống nhất và cộng đồng trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá, trong 3 tháng nhận nhiệm vụ mới tại Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương; và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, giúp đỡ Đại tá Nguyễn Hồng Phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Trước đó, ngày 21-6, Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ định Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

HOÀNG BẮC