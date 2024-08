Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Ngày 20-8, tại Quảng Nam, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Nam.

Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Hữu Hợp đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Theo đó, Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định điều động đối với Đại tá Nguyễn Hữu Hợp

Đồng thời, công bố quyết định về việc Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chuyển ngành, đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Hữu Hợp cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành của tỉnh. Phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên mọi lĩnh vực, đảm bảo an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trước mắt, tập trung chỉ đạo, thực hiện, bám sát chương trình, kế hoạch công tác công an năm 2024 không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, sinh năm 1968, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trình độ Thạc sĩ An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được điều động nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp đã có nhiều năm công tác tại các lực lượng của ngành công an. Năm 2022, khi đang giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

