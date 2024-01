Chiều 10-1, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện cơ chế phối hợp 303/QCPH, ngày 29-10-2020 về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa 7 tỉnh, thành phố gồm công an TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Tiền Giang.