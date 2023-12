Đảm bảo an toàn giao thông mức cao nhất trong ngày 12 và 13-12

Toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông, phương tiện sẽ được huy động để triển khai tổ chức giao thông, phân luồng, điều khiển phương tiện và đón, dẫn đoàn. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ công an các quận, huyện, lực lượng công an phường, cảnh sát trật tự, dân phố, dân phòng triển khai phương án tại các tuyến đường nơi có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua.

Chiều 9-12, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức hội nghị triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn Đoàn đại biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 13-12.

Theo đó, ngoài các kế hoạch trên, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động nắm tình hình địa bàn, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra các hoạt động của đoàn đại biểu. Phát hiện kịp thời các vụ việc có nguy cơ gây ùn tắc giao thông, chủ động triển khai các phương án tình huống, phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan để đảm bảo tuyệt đối cho các hoạt động của đoàn trên địa bàn thành phố.

Lực lượng cảnh sát giao thông diễn tập dẫn đoàn khách quốc tế. Ảnh: ĐÌNH HIẾU

Dịp này, Công an TP Hà Nội yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phải xây dựng triển khai phương án cụ thể, chi tiết công tác đón, dẫn đoàn, đảm bảo thông suốt, an toàn theo đúng nghi thức quy định. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều hành, hướng dẫn, xếp xe phục vụ các hoạt động của đoàn đại biểu tại các địa điểm đến thăm, làm việc, đảm bảo an toàn và khoa học.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải quán triệt nghiêm túc nội dung của phương án bảo vệ và nhiệm vụ được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để xảy ra sai sót. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, giao tiếp, tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của lực lượng cảnh sát giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, hiện đơn vị đã xây dựng triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông ở cấp độ cao nhất, nhằm đảm bảo tuyệt đối cho các hoạt động của Đoàn đại biểu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân diễn ra trên địa bàn thành phố, cũng như các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta gặp gỡ, làm việc với đoàn thông suốt.

ĐỖ TRUNG