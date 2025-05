Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TPHCM

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo Sở GD-ĐT TPHCM đảm bảo tổ chức các kỳ thi đúng quy định, thực hiện nghiêm túc quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; hoàn thiện các phương án dự phòng cho mọi tình huống, đặc biệt trong các khâu ra đề, in sao, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi và chấm thi.

Song song đó, cần tăng cường công tác giám sát và hỗ trợ kỹ thuật, thành lập tổ phản ứng nhanh, đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tuyển sinh và thi cử; tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của kỳ thi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong công tác tuyển sinh đầu cấp, ngành giáo dục và đào tạo duy trì hoạt động xuyên suốt của đường dây nóng nhằm kịp thời giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh, đồng thời theo dõi, quan sát và nghiên cứu các tình huống để chuẩn bị cho các năm học tiếp theo khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Cùng với đó, UBND TPHCM chỉ đạo Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục nghiên cứu các giải pháp quản lý ngành giáo dục và đào tạo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất phương án tăng số lượng công chức, nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn của nhân sự phụ trách công tác giáo dục tại địa phương.

Sở GD-ĐT TPHCM chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương và Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát các chế độ chính sách đang áp dụng đối với học sinh; đề xuất điều chỉnh sau khi sáp nhập nếu chưa có sự đồng bộ.

Các sở, ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT đảm bảo tối đa các điều kiện thiết yếu cho kỳ thi gồm: an ninh trật tự, điện lưới ổn định, hệ thống thông tin thông suốt, quản lý cây xanh an toàn, phòng chống ngập úng, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ y tế…

Riêng đối với UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, cần chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT trong công tác tuyển sinh đầu cấp và tổ chức thi; huy động lực lượng công an, y tế, giao thông trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, điều tiết việc đưa đón của phụ huynh; theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời với tình huống mưa lớn, ngập úng; kịp thời hỗ trợ người dân, thí sinh và báo cáo các vấn đề phát sinh cho Ban Chỉ đạo cấp thành phố.

THU TÂM