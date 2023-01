Đảm bảo nguồn cung hàng hóa tết

Hiện nay, sức mua đã tăng 10% so với năm ngoái, còn so với hàng ngày đã tăng 20-30%. Đại diện Co.opmart cho biết, đơn vị đã chuẩn bị hàng tết từ 6 tháng trước, đến nay mọi việc đã hoàn tất. Đơn vị này dự báo, trong 2 tuần cuối năm sức mua có thể tăng 50%-100% so với ngày thường.

Trả lời câu hỏi liên quan đến quản lý an toàn ở các công trình xây dựng sau vụ tai nạn thương tâm ở tỉnh Đồng Tháp, đại diện Sở Xây dựng khẳng định, với hoạt động xây dựng quy mô ở TPHCM, sở phối hợp với quận huyện kiểm soát rất nghiêm ngặt, xử lý rất nghiêm các đơn vị vi phạm.