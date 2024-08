Hiện cả nước ghi nhận 1.695 ca phát ban nghi sởi, 676 ca dương tính sởi. Riêng địa bàn TPHCM, đến hết ngày 21-8 có 353 ca (3 trường hợp tử vong liên quan bệnh sởi), trong đó có 50 phường xã, thị trấn của 14 quận, huyện và TP Thủ Đức có ca bệnh sởi; 8 quận, huyện có từ 2 phường, xã trở lên có ca bệnh.

“Sở Y tế TPHCM đã đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trước thềm năm học mới như tăng cường giám sát, phát hiện và khoanh vùng sớm ổ dịch sởi; rà soát lập danh sách trẻ để mời tiêm chủng sởi, đảm bảo tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi an toàn, hiệu quả, nâng tỷ lệ bao phủ vaccine sởi cho trẻ em từ 1-5 tuổi đạt trên 95%”, BS Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, nhấn mạnh.

Là xã đảo duy nhất của thành phố chưa ghi nhận ca nghi mắc sởi, không chủ quan với dịch bệnh này, Trạm Y tế xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) đã chủ động nhiều giải pháp phòng chống. BS Luân Thanh Trường, Trưởng Trạm Y tế xã đảo Thạnh An, cho biết, trạm đã lập danh sách được 268 trẻ (138 trẻ trong cộng đồng và 130 học sinh). Số trẻ có số tiêm chủng là 196 trẻ; 243 trẻ đã tiêm đủ 2 mũi sởi và 240 trẻ đã đủ 4 mũi (BH-HG-UV); số trẻ được phụ huynh đồng ý tiêm khi tổ chức tiêm chiến dịch là 224 trẻ.

Còn TS-BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, cho hay, trung tâm đã chỉ đạo 16 trạm y tế rà soát, lập danh sách trẻ từ 1-5 tuổi trên địa bàn; thống kê dự kiến các điểm tiêm, tổ chức tuyên truyền, lấy phiếu đồng thuận của phụ huynh và dự trù số liều vaccine sởi. Trong tháng 8, khi được cung ứng vaccine, quận sẽ tiến hành tổ chức tiêm tại các cơ sở trường học ước khoảng 10.000 trẻ.

Tháng 9, sẽ tiêm vét tại 16 trạm y tế cho những trẻ không đi học và chưa thực hiện tiêm tại các trường. Trung tâm cũng phối hợp với Phòng Y tế quận tham gia giám sát trước và trong tiêm chủng. Bệnh viện quận Gò Vấp hỗ trợ tiêm tại bệnh viện đối với trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện hoặc trước khi xuất viện, đồng thời tiếp nhận, xử trí khi có ca phản ứng sau tiêm, trường hợp sự cố bất lợi nghiêm trọng.

Ngày 23-8, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024 với hơn 1,13 triệu liều vaccine do Chính phủ Australia tài trợ thông qua WHO. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành quan tâm chỉ đạo sở ban ngành xây dựng, ban hành kế hoạch tại địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí, nhân lực, trang thiết bị cho điểm tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng...

MINH KHANG