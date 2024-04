Đạo diễn Charlie Nguyễn “đỡ đầu” 2 nhà làm phim trẻ

Cụ thể, cả hai đạo diễn quyết định chọn mỗi hạng mục TV series và phim truyện 1 dự án tiềm năng và sẽ đồng hành cùng họ trong 1 năm để cùng chỉnh sửa, trao đổi kịch bản cho đến khi hoàn thiện. Đồng thời, sẽ giúp kết nối để hai kịch bản này có thể được đưa vào sản xuất.

Hai dự án được lựa chọn gồm: Hoàng Tự (biên kịch Phát Nguyễn) hạng mục TV series và Dưới cánh đại bàng (biên kịch Hoàng Yến) hạng mục phim điện ảnh.

Đạo diễn Charlie Nguyễn và hai tác giả kịch bản được anh nhận hướng dẫn trong vòng 1 năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đêm trao giải, ở hạng mục Vườn ươm kịch bản có 12 kịch bản đã được lựa chọn vào vòng cuối cùng, chia đều ở hai hạng mục. Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải khuyến khích, 2 giải nhất ở mỗi hạng mục.

Cụ thể, hạng mục phim điện ảnh, giải nhất thuộc về kịch bản Câu chuyện gọi là đức tin (Đặng Phương Anh). Hai kịch bản: Kết quả (Trung Kiên) và Tấm và hoàng hậu (Phát Nguyễn) nhận giải khuyến khích.

Hạng mục TV series, giải nhất thuộc về Chuẩn cơm mẹ nấu (Quản Phương Thanh). Thần tượng tâm thần (Stefanio Võ) và Bí mật đảo thiên đường (Nguyễn Hoàng Hải) nhận giải khuyến khích.

Trị giá giải nhất cho mỗi Kịch bản xuất sắc ở từng hạng mục là 2.000 USD.

Các dự án xuất sắc nhất được nhận giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó ở hạng mục Chợ dự án, đã có 3 cái tên xuất sắc nhất được xướng lên trong đêm trao giải.

Cụ thể, Dự án Green Valley And The Amber Marbles (đạo diễn Vũ Nguyễn Nam Khuê, nhà sản xuất Phạm Minh Hằng) nhận giải Dự án phim giải trí. Dự án Other People’s Dreams (đạo diễn Daniel Hui, NSX Sophia Sim & Si En Tan) nhận giải Dự án phim nghệ thuật. Hai hạng mục này, mỗi hạng mục trị giá 5.000 USD.

Dự án Imah - The Last Time I Saw Your Face (đạo diễn Eddie Cahyono, NSX LI Xiaorong) nhận giải của quỹ điện ảnh thế giới CNC, trị giá 8.000EURO.

NSX Trần Thị Bích Ngọc chia sẻ về thành công của Chợ dự án. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, trong phần chia sẻ về các lớp học thuộc Chợ Dự án, NSX Trần Thị Bích Ngọc – Người phụ trách Chợ Dự án tại HIFF 2024, cho biết, chị luôn cảm nhận được tinh thần trẻ của các nhà làm phim.

Trong thời gian diễn ra, các lớp học bắt đầu từ 9 giờ sáng và kéo dài đến 18 giờ. Các học viên thậm chí còn hạn chế thời gian ra ngoài ăn để hoàn thành các bài tập được giao. Chị đánh giá cao tinh thần nghiêm túc đó. Đó là lý do, buổi thuyết trình trong ngày 11-4 rất thành công.

>> Một số hình ảnh đêm trao giải Chợ Dự án và Vườn ươm kịch bản:

NSND Thanh Thúy trao giải cho Dự án phim giải trí. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Kim Dong-ho, Chủ tịch danh dự HIFF trao giải cho Dự án phim nghệ thuật. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự án nhận giải của quỹ điện ảnh thế giới CNC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đạo diễn Võ Thanh Hòa trao giải cho Kịch bản điện ảnh xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đạo diễn Võ Thạch Thảo trao giải cho Kịch bản TV series. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Kim Dong-ho đánh giá cao hoạt động của Chợ Dự án. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các thành viên ban giám khảo, thí sinh chụp hình lưu niệm tại lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VĂN TUẤN