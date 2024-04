Hơn 80 tỷ đồng kinh phí tổ chức Liên hoan phim quốc tế TPHCM

TPHCM hỗ trợ khoảng 20 tỷ đồng kinh phí tổ chức

Theo ông Phạm Minh Toàn, kinh phí tổ chức HIFF trong 8 ngày rơi vào khoảng 3-4 triệu USD (hơn 80 tỷ đồng). Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ phía TPHCM khoảng 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại từ các nguồn lực xã hội hóa.

Tuy nhiên, kinh phí tổ chức này không bao gồm các phần hỗ trợ phi tài chính, trong đó về phía TPHCM, các sở, ban, ngành... đã có rất nhiều hỗ trợ. “Để tổ chức LHP, bắt buộc phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước mới làm được”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài ra, còn có rất nhiều khoản chi khác dành cho công tác tổ chức HIFF mà ban tổ chức chưa thể thống kê đầy đủ.

Toàn cảnh họp báo thông tin sơ bộ công tác tổ chức HIFF 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Toàn cũng cho biết, năm nay ban tổ chức đã làm tốt công tác huy động ngân sách tổ chức. Ông cũng hy vọng, trong kỳ tổ chức tiếp theo, các nhãn hàng, nhà đầu tư sẽ nhìn được kết quả từ LHP năm nay để có sự ủng hộ tốt hơn, nhằm đạt quy mô tổ chức như mong muốn.

Về các hạng mục trao giải, giải thưởng cao nhất Ngôi sao vàng dành cho Phim Đông Nam Á xuất sắc trị giá 10.000 USD (khoảng 250 triệu đồng). Hạng mục Phim đầu tay hoặc phim thứ 2 và Phim ngắn, trị giá giải thưởng là 150 triệu đồng. Trong khi đó, giải thưởng cho phim ngắn trị giá 50 triệu đồng.

Hệ thống giải thưởng ngoài phim còn có các giải cá nhân, với tổng số hơn 10 giải thưởng phụ thuộc hạng mục phim Đông Nam Á cho: đạo diễn, diễn viên, biên kịch…

Ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành HIFF chia sẻ các thông tin về công tác tổ chức. Ảnh: VĂN TUẤN

Trong số các hạng mục giải thưởng của LHP còn có giải thưởng phim TPHCM nhằm ghi nhận những đóng góp cho điện ảnh thành phố. Tuy nhiên, đây không phải là hạng mục thuộc giải thưởng chính thức và có hội đồng bầu chọn giải thưởng riêng.

Hạng mục này có sự tham gia của các phim đã được phát hành trong vòng 10 năm qua, trong đó có nhiều phim đã được các giải thưởng lớn trong khu vực, quốc tế; có kinh phí đầu tư lớn hay góp phần tạo đột phá, kích cầu nền điện ảnh.

Ông Toàn cũng tiết lộ, vì chất lượng các phim tham dự năm nay rất cao, điểm số rất sát sao nên trong quá trình chấm giải một số hạng mục có nhiều hơn 1 giải như dự kiến ban đầu.

Đặc biệt, giải thưởng của ban giám khảo ban đầu dự kiến chỉ có 1 giải nhưng phía ban tổ chức dự kiến sẽ nâng lên thành 2 giải. “Nếu chỉ trao một giải thì sẽ rất tiếc”, ông Toàn thông tin.

Đạo diễn Lương Đình Dũng - thành viên ban giám khảo hạng mục Phim đầu tay hoặc thứ 2 cho biết, các giám khảo làm việc công bằng và trách nhiệm. Ông Dũng cũng đánh giá năm nay, HIFF đã làm rất tốt việc quy tụ các phim, thành phần ban giám khảo và khách mời chất lượng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng đưa ra đánh giá về HIFF 2024. Clip: VĂN TUẤN

250.000 người tham gia các hoạt động của HIFF

Theo đại diện ban tổ chức, HIFF 2024 dù chưa kết thúc nhưng đã đạt được những con số ấn tượng.

Trong khuôn khổ sự kiện, gần 100 bộ phim đã được trình chiếu, phần lớn là các bộ phim công chiếu lần đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt, 3 bộ phim chọn ra mắt toàn cầu (world premiere) tại liên hoan là: Dearest Viet (tựa tiếng Việt: Đức), Dead Boy Clubs (Bộ tứ âm binh) và Home Is Where The Startfuit Tastes Sour (Quê hương là chùm khế chua).

Ngoài ra, Bolero và It’s Okay là hai bộ phim được giới thiệu lần đầu tại châu Á. Một số phim khác cũng lần đầu tiên được công chiếu tại Đông Nam Á. Điều đặc biệt là hai tác phẩm điện ảnh Việt Nam nổi tiếng Mùa len trâu (kỷ niệm 20 năm phát hành) và Cánh đồng hoang đã được số hóa và trình chiếu tại HIFF.

Đạo diễn Lương Đình Dũng đánh giá cao tầm nhìn của HIFF.Ảnh: VĂN TUẤN

Năm nay, HIFF được tổ chức tại 13 rạp chiếu phim trong nhà và hai địa điểm ngoài trời đặc sắc là phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Cine Park Thủ Thiêm - Thành phố Thủ Đức, mang đến gần 200 suất chiếu, trong đó có 14 suất chiếu đặc biệt ngoài trời, thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo tổng kết từ phía ban tổ chức, đến ngày 12-4, đã có hơn 20.000 khán giả đã tham dự trực tiếp các suất chiếu phim. Trong khi đó, tổng số khán giả tham gia các hoạt động của LHP lên đến hơn 250.000 người, chưa kể hàng triệu khán giả theo dõi qua các nền tảng trực tuyến và truyền hình.

HIFF 2024 thu hút đông đảo công chúng, khán giả. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong 8 ngày diễn ra, HIFF tổ chức 73 sự kiện, 14 phiên hội thảo, tọa đàm và 10 lớp học chuyên môn, thu hút gần 200 khách mời quốc tế từ các nền điện ảnh lớn trên thế giới. Các chương trình này không chỉ là cơ hội để giao lưu, học hỏi mà còn là cầu nối để thúc đẩy hợp tác sản xuất và phát triển điện ảnh giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

VĂN TUẤN