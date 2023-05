Đạo diễn Trần Anh Hùng giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2023

Một số hạng mục giải thưởng chính tại Cannes 2023 Cành cọ vàng: Anatomy of a Fall, dir. Justine Triet Giải thưởng lớn: The Zone of Interest, dir. Jonathan Glazer Giải thưởng của ban giám khảo: Fallen Leaves, dir. Aki Kaurismäki Đạo diễn xuất sắc: Trần Anh Hùng - The Pot-Au-Feu Kịch bản xuất sắc: Yuji Sakamoto cho Monster Nữ diễn viên xuất sắc: Merve Dizdar trong About Dry Grasses Nam diễn viên xuất sắc: Koji Yakusho trong Perfect Days Cành cọ vàng danh dự: Michael Douglas Camera vàng cho phim đầu tay: The Yellow Cocoon Shell (Bên trong vỏ kén vàng) - Phạm Thiên Ân Cành cọ vàng cho phim ngắn: 27 (Flóra Anna Buda)