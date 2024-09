Dare To Run 2024 xây cây cầu mới cho ấp Tân Lập, Đồng Tháp

Với số tiền 150 triệu đồng quyên góp được từ giải chạy trực tuyến Dare To Run 2024, Kusto Home đồng hành cùng Hope Foundation đã chính thức khởi công dự án xây cầu tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của cộng đồng, cùng nhau chung tay vì sự phát triển bền vững.

Sáng ngày 6-9-2024, dự án xây cầu tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã chính thức được khởi công với một phần kinh phí 150 triệu đồng được quyên góp từ giải chạy trực tuyến Dare To Run 2024 do Kusto Home tổ chức. Số tiền này đã được chuyển cho quỹ Hope Foundation ngay sau khi giải chạy kết thúc.

Có mặt tại buổi lễ khởi công, ông Thiệu Lê Bình, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Kusto Home, phát biểu: "Kusto Home luôn đánh giá cao các dự án thiện nguyện của Hope Foundation vì những giá trị lớn lao mang đến cho xã hội. Những giá trị này rất tương đồng với sứ mệnh của chúng tôi trong hành trình kiến tạo một tương lai bền vững”.

Trước đó, vào năm 2023, Dare To Run mùa đầu tiên đã phối hợp cùng Hope Foundation hoàn thành cây cầu tại bản Hin Pẻn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

“Khi nhìn lại hình ảnh trước và sau khi cầu được hoàn thành vào tháng 3-2024, chúng tôi nhận thấy rằng dự án này đã thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ tại địa phương. Tiếp nối thành công đó, Kusto Home và Hope Foundation đã quyết định cùng nhau xây dựng cây cầu mới tại tỉnh Đồng Tháp”, ông Bình bày tỏ.

Dự án cầu nối đôi bờ kênh Trung Ương 2 tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc. Tuyến đường hai bên dòng kênh là huyết mạch giao thông của xã, đồng thời đi thông qua quốc lộ 80 giáp ranh xã Hòa Thành, huyện Lai Vung. Song, kênh Trung Ương 2 rộng 30m đã chia cắt cộng đồng, gây ra nhiều khó khăn trong việc đi lại và giao thương, hiện người dân phải đi đường vòng hơn 3km để qua lại.

“Chúng tôi kỳ vọng cây cầu mới sẽ phần nào giúp các em nhỏ dễ dàng di chuyển tới trường, người dân đi lại và mua bán thuận lợi hơn, mở ra những cơ hội mới góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nơi đây ngày càng tốt đẹp”, ông Thiệu Lê Bình chia sẻ .

Giải chạy trực tuyến “Dare To Run 2024: Be a Darrior”, diễn ra từ ngày 15-7 đến 30-8-2024, đã thu hút sự tham gia của hơn 2.800 vận động viên, cùng nhau chinh phục tổng cộng hơn 500.000km. Qua tinh thần không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đề ra, Dare To Run giúp người tham gia xây dựng thói quen duy trì tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe và hướng tới cuộc sống chất lượng hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.