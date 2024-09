Đạt Nguyễn - “Tổng tài” mới trên màn ảnh nhỏ

Đạt Nguyễn trong phim "Những ngôi sao lạc"

Sinh năm 1994 tại Đồng Tháp, chàng trai trẻ mê thể thao, chọn học ngành kế toán, rồi trở thành tài xế taxi, nhân viên văn phòng trước khi quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đạt Nguyễn học diễn xuất khá muộn và nhanh chóng nổi bật với vai trò là người mẫu ảnh. Trong một khoảng thời gian dài, Đạt Nguyễn loay hoay tìm cơ hội, những vai diễn hay để toả sáng.

Năm 2023, Đạt Nguyễn may mắn thể hiện nhân vật thiếu gia Thành Trung trong phim Lụa do TFS sản xuất. Một chàng công tử giỏi giang, yêu nghệ thuật nhưng sức ép từ gia đình nên Thành Trung phải tập trung kinh doanh mảng thời trang. Bằng sự thông minh, sáng tạo, anh đã mang chất liệu lụa truyền thống kết hợp với thiết kế hiện đại để mang thời trang Việt ra thế giới.

Đạt Nguyễn trong phim "Lụa"

Vai diễn có tính cách hay, đa chiều được Đạt Nguyễn thể hiện rất thành công. Ngang ngược nhưng dễ chiều, nóng nảy nhưng ấm áp, quyết đoán nhưng uyển chuyển, Đạt Nguyễn đã làm cho nhân vật Thành Trung trở nên sống động và đáng yêu.

Lần đầu đóng vai chính dài tập, Đạt Nguyễn đã dành thời gian nghiên cứu, chăm chút kỹ lưỡng hình ảnh, tính cách để nhân vật của mình có dấu ấn đẹp với khán giả truyền hình.

Sau thành công trong phim Lụa, đạo diễn Trần Đức Long mời Đạt Nguyễn thể hiện một vai diễn khá nặng ký trong phim Kẻ sát nhân cô độc phần 2. Là thành viên trong Đội trọng án K13, phụ trách ứng dụng công nghệ cao vào phá án; nhưng Toàn do Đạt Nguyễn thủ vai lại “biến chất”, tha hoá trước những cám dỗ. Vai diễn này là thử thách mới của Đạt Nguyễn.

Đạt Nguyễn trong phim "Kẻ sát nhân cô độc phần 2"

Thể hiện bản chất nhân vật qua nét diễn tinh tế, Đạt Nguyễn đã mất rất nhiều thời gian xem phim cùng chủ đề, luyện tập hình thể, phong thái và những chuyển biến từ nội tâm.

Mới đây nhất, khán giả gặp Đạt Nguyễn trong một vai có “màu sắc lạ” trong phim Những ngôi sao lạc, đó là một youtuber nổi tiếng và hoạt ngôn. Đạt Nguyễn đã khoác lên mình một sắc màu mới cho nhân vật này. Một vai phản diện đúng nghĩa. Một người bề ngoài đáng tin cậy nhưng bên trong đầy rẫy mưu mô. Anh đã mang đến cho khán giả một góc nhìn về mặt trái của showbiz, ở đó liệu có tình bạn đúng nghĩa, có thể nổi tiếng bằng chính tài năng của mình. Tính cách này hoàn toàn trái ngược với Đạt Nguyễn ngoài đời, hiền lành, ít nói và hoà đồng.

Đạt Nguyễn trong một cảnh quay

Có thể nói, Đạt Nguyễn là một nghệ sĩ đa năng, từ người mẫu, MC, diễn viên, anh cũng đang gặt hái nhiều thành công trong con đường kinh doanh, nhưng anh chia sẻ “Cái mà tôi mong muốn nhất lúc này là có thật nhiều vai diễn để đời”.

“Tuy vào nghề muộn hơn so với một số diễn viên khác, tôi lại may mắn có được những vai diễn đa chiều, đa tính cách, đó là thử thách nhưng cũng là may mắn lớn của tôi. Là diễn viên trẻ, tôi muốn được khám phá, được trải nghiệm và tất nhiên, trau dồi kỹ năng diễn xuất là yếu tố rất quan trọng mà tôi phải cố gắng mỗi ngày”, Đạt Nguyễn tâm sự.

Đạt Nguyễn làm người mẫu ảnh

Hiện nay, Đạt Nguyễn sở hữu một lượng fan đông đảo vì anh luôn chia sẻ những điều vui vẻ tích cực đến cộng đồng. Khởi đầu nghiệp diễn tuy muộn màng nhưng những gì mà Đạt Nguyễn đã đạt trong nghệ thuật đã minh chứng một điều, nếu có đam mê, có nỗ lực thì chắc chắn sẽ thành công.

"Những ngôi sao lạc" do TFS sản xuất đang phát sóng trên HTV7 trên Khung phim Việt đặc sắc 19g30 thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ 16-9.

NGUYỄN HẠNH