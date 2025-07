Thêm 2 mỏ dầu được Vietsovpetro đưa vào khai thác thương mại đầu tiên

Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (KNT-KTN) vừa chính thức đón dòng dầu đầu tiên, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua các hợp tác dầu khí chiến lược tại các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Giàn trung tâm CPP-KNT

Thông tin từ Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro), ngày 14-7, dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam đã mở lần lượt 4 giếng trên giàn WHP-KTN để chính thức đón dòng dầu đầu tiên (First Oil). Sau đó, hỗn hợp sẽ được vận chuyển về giàn MSP-10 để xử lý thông qua đường ống ngầm dài hơn 38km.

Mẫu dầu từ dòng dầu đầu tiên đưa vào hệ thống công nghệ WHP-KTN

Dự án do Vietsovpetro điều hành, với sự tham gia của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và AO Zarubezhneft. Đây là dự án phát triển mỏ có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, bao gồm nhiều gói thầu đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao, bao gồm: xây dựng giàn trung tâm CPP-KNT, giàn nhẹ WHP-KTN; lắp đặt các tuyến ống nội mỏ, liên mỏ và cáp ngầm; cải hoán các hạng mục tại các giàn MSP-10, MSP-9 và BK-15.

Giàn WHP-KTN và giàn khoan Tam Đảo 5

Sau hơn 33 tháng tổ chức thực hiện, quá trình xây dựng và chạy thử các hạng mục công trình được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ. Tính đến thời điểm First Oil, dự án đã ghi nhận hơn 6,6 triệu giờ làm việc an toàn tuyệt đối, không xảy ra tai nạn hay sự cố. Đây là thành tích nổi bật, thể hiện tính chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao của người lao động Vietsovpetro.

Thợ vận hành mở van trên giàn CPP-KNT

Trong bối cảnh sản lượng khai thác tại Lô 09-1 và các khu vực lân cận đang có xu hướng sụt giảm, việc đưa dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam vào khai thác thương mại đúng tiến độ không chỉ giúp Vietsovpetro gia tăng và duy trì sản lượng khai thác trên 3 triệu tấn/năm, mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua các hợp tác dầu khí chiến lược tại các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn.

HÀ AN