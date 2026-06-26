Đầu hè, du lịch vườn quê sôi động

Mùa hè về cũng là lúc những vườn nhãn, chôm chôm trĩu cành, sầu riêng chín thơm, măng cụt ngọt lành ở vùng quê bước vào mùa thu hoạch. Du lịch vườn quê đang trở thành điểm hẹn, thu hút đông đảo du khách tìm về.

Theo mùa trái ngọt

Con đường dẫn vào vườn bác Ba Sơn nằm cuối đường 84, khu phố Đông Long Phước (phường Tam Long) phủ đầy màu xanh của cây trái. Trong khu vườn rộng gần 2ha, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, quản lý vườn, tất bật hướng dẫn khách tham quan, trao nón lá, giỏ nhựa và cả những cây sào dài hàng chục mét để khách vào vườn tận tay hái măng cụt, sầu riêng.

Du khách chọn mua nhãn tại một nhà vườn ở xã Phước Hải, TPHCM

Từ tháng 4 hàng năm, khi các loại trái cây bắt đầu vào vụ, khu vườn mở cửa đón khách. Tuy nhiên, đông nhất vẫn là từ đầu tháng 6 đến hết mùa hè, có những ngày vườn đón hàng chục đoàn khách tham quan. “Đa số du khách đến vườn là những gia đình, đi theo nhóm. Các em nhỏ rất hào hứng và thích thú khi được tự tay hái trái cây tại vườn”, bà Hằng cho hay.

Chị Lê Thị Hải Yến (phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết: “Sầu riêng tại vườn được bán với giá khoảng 80.000 đồng/kg, măng cụt có giá 50.000 đồng/kg. Sau khi tham quan vườn, chúng tôi chọn hái tại cây gần hai chục ký làm quà cho người thân”.

Rời phường Tam Long, chúng tôi tiếp tục hành trình đến xã Phước Hải, nơi những vườn nhãn đang bước vào mùa thu hoạch. Vườn nhãn Hòa Thuận của bà Trương Thị Bảy là một trong những điểm du lịch cộng đồng được địa phương lựa chọn phát triển trong thời gian qua. Cứ đến mùa thu hoạch, cánh cổng vườn lại rộng mở đón khách tham quan. Với mức vé 50.000 đồng/người, du khách có thể dạo quanh vườn, tìm hiểu quy trình chăm sóc cây, chụp ảnh và thưởng thức nhãn thỏa thích ngay tại chỗ. Theo bà Bảy, việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình: “Nhờ có khách đến tham quan mà người trồng nhãn có thêm thu nhập. Gia đình tôi cũng có thêm vốn để tái đầu tư cho vụ sau”.

Với sự hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái, ngành nông nghiệp có nhiều điều kiện để kết hợp phục vụ du lịch. Nếu được đầu tư bài bản, loại hình du lịch vườn tại các địa phương có cơ hội phát triển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và giữ chân du khách lưu lại dài ngày.

Không chỉ riêng gia đình bà Bảy, nhiều nông hộ trong khu vực cũng đang hưởng lợi từ xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng. Vườn nhãn của ông Phạm Thẩm (xã Phước Hải) là một địa chỉ quen thuộc với nhiều du khách mỗi dịp hè về. Sau hơn 30 năm canh tác, khu vườn rộng 4ha với khoảng 1.000 gốc nhãn các loại đã trở thành nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông. Để duy trì năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức, ông còn chủ động nghiên cứu phương pháp chiết cành, nhân giống mới. Nhờ đó, trái nhãn của vườn luôn được đánh giá cao bởi phần cùi dày, vị ngọt thanh và nhiều nước. Mỗi vụ, gia đình ông thu hoạch từ 26-30 tấn nhãn. Giá bán dao động từ 25.000-30.000 đồng/kg cho cả thương lái lẫn khách du lịch đến tham quan.

Theo ông Thẩm, du lịch trải nghiệm vườn quê đang mở ra hướng đi mới cho người nông dân. “Khách đến tham quan, mua nhãn mang về sử dụng hoặc làm quà. Điều đó không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn góp phần quảng bá thương hiệu nhãn xuồng cơm vàng của của địa phương”, ông Thẩm nói.

Hướng tới đa dạng hóa sản phẩm

Tại xã Xuyên Mộc, ngay từ năm 2017, ông Nguyễn Kim Trinh (ấp Nhân Thuận) đã tiên phong thực hiện mô hình du lịch vườn với 2,4ha trồng nhãn, quýt, cam, chuối và bưởi da xanh. Nhận thấy tiềm năng phát triển loại hình du lịch này, ông Trinh đã đầu tư 50 triệu đồng làm mái che, mua 5 bộ bàn ghế, xây nhà vệ sinh... để phục vụ khách tham quan.

Du khách đến vườn nhà ông Trinh không chỉ được thưởng thức trái cây, tham quan, chụp hình mà còn có thể thưởng thức những bữa cơm dân dã của người miền quê với gà tre, nem thính, lá sung... “Bao nhiêu năm qua, vợ chồng tôi vẫn gắn bó với chăn nuôi, trồng trọt và thu hoạch cây trái quanh năm trên mảnh vườn quê. Nhưng từ ngày biết làm du lịch, du khách từ khắp nơi tìm tới, vườn nhà bỗng vui hơn, vợ chồng tôi cũng có thêm đồng ra, đồng vào nhờ cung cấp dịch vụ ăn uống, tổ chức tham quan và bán trái cây”, ông Trinh nói.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải, nhận xét, mô hình du lịch gắn với nhà vườn là sản phẩm du lịch có nhiều tiềm năng phát triển, tạo điều kiện cải thiện thu nhập cho nông dân. Địa phương đang tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân xây dựng những tuyến du lịch nhà vườn, hướng dẫn cho du khách tham gia hoạt động trồng trọt, thu hoạch cùng nông dân.

QUANG VŨ