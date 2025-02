Đầu năm “đỏ mắt” tìm nguồn lao động

Sau Tết Nguyên đán 2025, do đơn hàng dồi dào trở lại nên nhiều doanh nghiệp ở Đông Nam bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đang cần tuyển dụng lao động phổ thông với số lượng lớn cùng nhiều chế độ ưu đãi. Nhưng do nguồn lao động khan hiếm nên nhiều doanh nghiệp đang đau đầu tìm nhân lực phục vụ kinh doanh, sản xuất.

Các doanh nghiệp treo nhiều băng rôn tuyển lao động tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai nhưng rất ít người liên hệ việc làm

Khó tuyển

Theo Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn khá cao, tập trung ở các lĩnh vực như: may, giày da, gỗ, thực phẩm, cơ khí, hóa chất... và dự báo trong 6 tháng đầu năm 2025, cần tuyển từ 30.000-38.000 lao động. Tại các khu công nghiệp (KCN) Đại Đăng, Sóng Thần 3 (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hàng loạt doanh nghiệp đang treo bảng thông báo tuyển dụng lao động phổ thông, nhất là các ngành sản xuất gỗ, sơn, mica, dệt may, thực phẩm... Tính trung bình, mỗi doanh nghiệp tuyển dụng từ hàng trăm đến cả ngàn lao động. Điển hình, Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam đưa ra mức lương thấp nhất là 8 triệu đồng/tháng, kèm theo hàng loạt chế độ về chuyên cần, đi lại trợ cấp sinh hoạt, ốm đau...

Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho thấy, trong năm 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển trên 75.000 lao động (tăng 10% so với năm 2024), trong đó có hơn 54.000 lao động phổ thông thuộc các ngành giày da, dệt may, đồ gỗ, điện tử… tập trung ở địa phương có nhiều KCN là TP Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành. Hiện việc thiếu hụt lao động, nhất là lao động có tay nghề gây nhiều trở ngại, thách thức với các doanh nghiệp, nhất là với ngành may mặc, giày da.

Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong tháng 2-2025, có khoảng 30 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 10.000 vị trí việc làm, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghiệp, xây dựng; nông lâm nghiệp, thủy sản. Bên cạnh đó, các lĩnh vực liên quan đến logistics cũng được dự báo sẽ cần nhiều nhân lực phục vụ trong chuỗi cung ứng, với nhiều vị trí việc làm, tuy nhiên, số lượng lao động tại địa phương không đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của hầu hết các doanh nghiệp.

Tìm chuỗi cung ứng

Để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến kết nối cung - cầu lao động; đẩy mạnh công tác kết nối cung - cầu, tiến hành thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu của người lao động bị mất việc để tiến hành các hoạt động kết nối với doanh nghiệp khác đang có nhu cầu tuyển dụng.

Tại Đồng Nai, để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lao động cho hoạt động sản xuất năm 2025, từ những tháng cuối năm 2024, Công ty TNHH Longwell (KCN Dầu Giây, huyện Thống Nhất) liên tục đăng thông báo tuyển 2.000 công nhân với mức lương hấp dẫn từ 7,5 triệu đồng/người trở lên. Việc tuyển dụng lao động từ nay đến tháng 3-2025 và doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách phúc lợi để thu hút lao động, song việc tuyển lao động thời điểm này không dễ dàng.

Theo lãnh đạo một số công ty chuyên tuyển dụng lao động, các tỉnh, thành Đông Nam bộ đang gặp khó khăn trong tuyển lao động phổ thông, do lao động ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên… về quê ăn tết chưa vào hoặc xin việc làm ở các KCN, nhà máy, xí nghiệp ở quê cho gần nhà với mức lương tương đương, thậm chí cao hơn.

Ngoài ra, một bộ phận lao động chọn con đường xuất khẩu sang nước ngoài làm việc để có thu nhập cao hơn nên các doanh nghiệp khó tuyển lao động phổ thông. Do nguồn cung tại địa phương không đáp ứng đủ, đặc biệt là lao động phổ thông nên ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang tăng cường mở các sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động hỗ trợ doanh nghiệp, trực tiếp đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung bộ để tuyển lao động, góp phần ổn định kinh doanh, sản xuất.

HOÀNG BẮC - XUÂN TRUNG - NÔNG NGÂN