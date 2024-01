Đẩy mạnh việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ở TPHCM

Lãnh đạo TPHCM khuyến khích và mong muốn người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng đợt cao điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Mới đây, Công an TPHCM – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 TPHCM phối hợp Sở LĐTB-XH; Sở VHTT; Sở TT-TT; Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố; Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố; UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức… tuyên truyền về những lợi ích, tiện ích của việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Theo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 TPHCM, việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo bằng Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-11-2022; đồng thời là một trong những mô hình điểm theo Đề án 06/CP trên địa bàn TPHCM, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân.

Người dân thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp an sinh xã hội đảm bảo nhận trợ cấp đầy đủ, nhanh chóng, đúng số tiền theo danh sách chi trả do ngành lao động, thương binh và xã hội cung cấp. Công tác tổ chức chi trả được thực hiện một cách khoa học và hợp lý, đảm an toàn, tiết kiệm thời gian của người nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money.

Trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán với khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile Money để nhận trợ cấp an sinh xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện mở tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản Mobile Money để nhận trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Người dân khi gặp khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký nhận chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt có thể liên hệ UBND, Công an phường/xã/thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ.

