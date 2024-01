UBND TP Hà Nội khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, đặc biệt tập trung thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 61/UBND-KSTTHC về mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Theo đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo, phát động tháng cao điểm trên toàn địa bàn thành phố về việc tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, đặc biệt tập trung thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trong đó, xác định đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được thực hiện chi trả qua tài khoản; khuyến khích, vận động, tuyên truyền cho những người dân được hưởng an sinh xã hội có nhu cầu chi trả qua tài khoản và hỗ trợ việc đăng ký tài khoản; đối với các trường hợp yếu thế, gặp nhiều khó khăn hoặc không có khả năng trong việc giao dịch, nhận trợ cấp qua tài khoản thì xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu của người dân; Đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đơn giản và thuận tiện.

UBND TP Hà Nội mở đợt cao điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

UBND TP Hà Nội giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời về “thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Hà Nội”. Cùng với đó, các đơn vị tập trung thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền về việc cấp, sử dụng tài khoản phục vụ chi trả không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội do ngành lao động, thương binh và xã hội quản lý.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc các lực lượng tổ chức triển khai, nhất là chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn phát huy vai trò của Tổ công tác 06 cấp xã, Tổ công tác 06 cấp thôn (trong đó lực lượng Công an cơ sở và cán bộ lao động, thương binh và xã hội là nòng cốt) thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã phấn đấu mục tiêu 100% người dân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội hàng tháng nhận chi trả không dùng tiền mặt qua tài khoản; thực hiện đúng quy trình, các mốc thời gian để đảm bảo tiến độ chung của toàn thành phố.

UBND TP Hà Nội cũng lưu ý, quá trình thực hiện, các địa phương phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế trên địa bàn để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc về UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội giao Sở TT-TT Hà Nội phối hợp Sở LĐTB-XH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội thống nhất đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai chi trả an sinh xã hội trên địa bàn thành phố không dùng tiền mặt trong “Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024”.

KHÁNH NGUYỄN