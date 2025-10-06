TPHCM phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra

Chiều 6-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Vận động cứu trợ TPHCM tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Vận động cứu trợ TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát động đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong những ngày vừa qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Hàng trăm ngàn gia đình đã mất đi nhà cửa, tài sản, nhiều công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt... rất cần các nguồn lực và sự chung tay của nhiều lực lượng để khắc phục.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương đại diện báo đến ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, với tinh thần “tương thân tương ái”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Theo thông cáo báo chí của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thống kê đến ngày 4-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận 1.543 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 42,4 tỷ đồng.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phường Phú Thuận (TPHCM) ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10. Ảnh: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG PHÚ THUẬN

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đồng bào, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chi hỗ trợ hơn 47,2 tỷ đồng. Trong đó chi hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng giông lốc tại TPHCM (mỗi hộ 5 triệu đồng, trị giá 280 triệu đồng).

Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đến dự và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ảnh: VIỆT DŨNG

Các em học sinh đến ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão gây ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, chuyển kinh phí hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại các tỉnh Nghệ An đợt 1 và 2 (8 tỷ đồng), Đồng Tháp (1 tỷ đồng), Điện Biên (2,5 tỷ đồng), Sơn La (2,5 tỷ đồng), Hà Tĩnh đợt 1 (5 tỷ đồng), Nghệ An đợt 3 (7 tỷ đồng), Hà Tĩnh đợt 2 (10 tỷ đồng), Quảng Trị (5 tỷ đồng), Ninh Bình (2 tỷ đồng), Thanh Hóa (2 tỷ đồng) và Hưng Yên (2 tỷ đồng).

Các em nhỏ ở phường Bình Thạnh (TPHCM) ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Ảnh: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG BÌNH THẠNH

Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão trực tiếp tại các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ vào các ngày 19-9, ngày 20-9 và ngày 6-10.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày phát động đến ngày 30-11. - Nhận chuyển khoản: Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) Số tài khoản (USD): 000884006001818 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. - Ủng hộ bằng tiền mặt: Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TPHCM tiếp nhận mọi sự đóng góp và chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nhằm khắc phục thiệt hại trong thời gian nhanh nhất. Thông tin các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ được cập nhật công khai trên trang web của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban, điện thoại 0912.225.292 hoặc bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Chuyên viên, điện thoại: 0938.072.807).

VĂN MINH