ĐBSCL: Mưa lớn, nhiều nơi đường phố thành sông

Nước ngập do mưa lớn ở TP Rạch Giá, Kiên Giang

Nước ngập sâu, xe chết máy, người dân phải bì bõm dẫn bộ

Tại TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), mưa lớn làm hàng loạt tuyến đường chìm trong nước, có nơi nước ngập sâu đến nửa mét. Ngập nặng nhất là các tuyến đường Lạc Hồng, Nguyễn Trung Trực, Đống Đa, Trần Phú... Đến 8 giờ sáng, các tuyến đường này vẫn ngập lênh láng, nhiều xe máy, ô tô bị chết máy, chủ phương tiện phải đẩy bộ, hoặc gọi thợ đến sửa. Nhiều nơi, dù người dân chủ động sử dụng bao cát hoặc bạt ni lông chặn trước cửa nhà nhưng nước vẫn tràn vào trong làm hư hỏng đồ đạc; hoạt động mua bán, kinh doanh hàng hóa của nhiều cửa hàng bị ngưng trệ.

Một tuyến đường ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) nước ngập như sông

Ông Nguyễn Anh Khoa ở phường Vĩnh Lạc (TP Rạch Giá) cho biết, mưa quá lớn và kéo dài nên hầu hết các tuyến đường đều ngập sâu. “Né đường lớn bị ngập, tôi đi vào các đường nhỏ, hẻm nhưng vẫn đầy nước, xe bị chết máy. Tôi đến cơ quan làm việc trễ hơn 30 phút”.

Nước ngập, ô tô bị chết máy ở TP Rạch Giá, Kiên Giang

Ngay trong sáng 11-7, UBND TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra các sự cố hạ tầng hư hỏng do mưa lớn gây ra; đồng thời tổ chức vớt rác, khơi thông các cống để nước rút nhanh, giúp người dân ổn định sinh hoạt.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Kiên Giang, ảnh hưởng bởi rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc, đồng thời kết hợp với trường gió Tây Nam có cường độ mạnh. Do đó, trong sáng sớm và chiều tối 11-7, vùng biển Kiên Giang có mây thay đổi, mưa và cục bộ có nơi mưa to; gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7 và độ sóng cao khoảng 2m, các tàu thuyền đánh cá chú ý tránh né để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn ở TP Cần Thơ vào sáng 11-7

Mưa lớn trong sáng 11-7 cũng làm một số tuyến đường trung tâm ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long)… bị ngập. Nhiều nơi còn xảy ra kẹt xe, do mưa xảy ra ở khung giờ cao điểm sáng (từ 8 đến 9 giờ), người dân đi làm đông.

THÀNH NHƠN