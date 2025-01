ĐBSCL: Trồng 3.653ha lúa chất lượng cao vụ Đông Xuân

Nông dân TP Cần Thơ vui mừng trúng mùa được giá khi tham gia sản xuất lúa theo Đề án

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), kết quả các mô hình tại 5 địa phương (Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp) cho thấy những hiệu quả tích cực về năng suất, lợi nhuận, giảm phát thải. Tại Cần Thơ, vụ Hè Thu 2024 thực hiện hơn 47ha, năng suất đạt 6,4 tấn/ha, cao hơn ngoài mô hình 0,7 tấn/ha; giảm 2-12 tấn CO 2 tương đương/ha (tương đương 50-83%) so với canh tác truyền thống; lợi nhuận trong mô hình cao hơn so với ngoài mô hình 20%. Các mô hình còn lại cũng có hiệu quả tương ứng. Tại Kiên Giang, giá lúa trong mô hình bán cao hơn bên ngoài 40%.

Nông dân TP Cần Thơ thu hoạch lúa tại ruộng lúa thực hiện Đề án

Theo kế hoạch, 5 tỉnh, thành phố sẽ mở rộng mô hình thực hiện Đề án trong vụ Đông Xuân 2024-2025 với tổng số lượng 53 mô hình, diện tích khoảng 3.653ha, sản lượng gần 24.500 tấn. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam khẳng định: Đề án có ý nghĩa trong chuyển đổi tư duy, chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng sản xuất lớn. Lợi ích đem lại cho nông dân là tăng thu nhập, chuyển đổi nhận thức, ổn định làm giàu trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa đang lấn dần sản xuất nông nghiệp.

VĨNH TƯỜNG