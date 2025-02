Đe dọa phát tán video "nhạy cảm" của cô gái để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8-2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đối với Trần Văn Hùng (sinh năm 2000, trú tại thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 12-2024, Trần Văn Hùng thông qua mạng xã hội đã phát hiện và lưu trữ 1 đoạn video clip ghi lại hình ảnh chị H.T.L.N. (sinh năm 2005, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) trong trạng thái khỏa thân. Hùng đã liên hệ với chị N. và dùng video nói trên để đe dọa, buộc chị N. phải đưa cho Hùng số tiền 12 triệu đồng thì Hùng mới xóa video clip, nếu không Hùng sẽ phát tán video clip trên cho những người khác biết.

Tối 3-2, Hùng hẹn chị N. ra một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, để lấy tiền nhưng do nhà nghỉ hết phòng, Hùng đã yêu cầu chị N. đến địa điểm khác.

Khoảng 21 giờ 35 phút ngày 3-2, tại đường liên xã Lâm Hợp (đoạn qua địa bàn thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh), bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an xã Lâm Hợp phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Hùng đang đứng với chị N. Lúc này, trong lòng bàn tay trái Hùng có cầm số tiền 7 triệu đồng. Hùng khai, ngoài 7 triệu đồng tiền mặt chị N. đưa, chị N. còn chuyển vào tài khoản của Hùng số tiền 5 triệu đồng do chị N. không có đủ tiền mặt.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

DƯƠNG QUANG