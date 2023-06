Đề nghị các địa phương chốt thời điểm khởi công 5 dự án giao thông trọng điểm

Theo yêu cầu của Chính phủ, các dự án này sẽ khởi công trước ngày 30-6. Do đó, UBND các tỉnh, thành phố được giao là cơ quan chủ quản các dự án nêu trên gồm: Hà Nội, Cần Thơ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, An Giang, Hậu Giang và TPHCM cần xây dựng kế hoạch khởi công cụ thể, gửi về Bộ GTVT trước ngày 5-6. Trong đó, các địa phương cần nêu rõ dự kiến thời gian, địa điểm, hình thức khởi công, các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng tiến độ khởi công...

Riêng UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương tổ chức lễ khởi công dự án đường cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ theo hình thức trực tuyến vào ngày 17-6 tại 4 điểm cầu.