Đề nghị công an vào cuộc xác minh người đăng thông tin chi 1,8 tỷ đồng để được đạp xích lô tại Hội An

Tối 23-11, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã đề nghị công an vào cuộc xác minh một tài khoản mạng xã hội đưa ra thông tin chi 1,6 đến 1,8 tỷ đồng để có suất lái thuyền, đạp xích lô tại Hội An.