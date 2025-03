Đề nghị miễn nhiệm chức vụ một phó giám đốc ban quản lý các dự án tỉnh Đắk Lắk

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách, ông Bách đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Bách vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Quản lý các dự án tỉnh (giai đoạn 2020-2025); chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký 3 văn bản đề nghị Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt đầu tư và điều chuyển khối lượng công việc của các nhà thầu trong liên doanh thực hiện dự án; không rà soát, điều chỉnh đơn giá hợp đồng thanh toán do yếu tố trượt giá khi nghiệm thu, thanh toán 46 lần cho các nhà thầu.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Ngoài ra, ông Phan Xuân Bách đã nhiều lần nhận tiền từ các nhà thầu của dự án (đã nộp lại cho cơ quan điều tra), vi phạm pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo với ông Phan Xuân Bách. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định vi phạm của ông Phan Xuân Bách gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành

Như Báo SGGP đã phản ánh, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột dài 39,61km do Ban Quản lý các dự án tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Tuy nhiên sau đó, dự án đội vốn lên 1.840 tỷ đồng và được gia hạn nhiều lần, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Liên quan đến dự án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, nhân viên của Tập đoàn Thuận An, 2 chủ doanh nghiệp thi công dự án và 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý các dự án tỉnh về tội đưa và nhận hối lộ.

MAI CƯỜNG