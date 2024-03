Đề nghị suy tôn 5 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng

Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng chiến đấu trong và sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 tại Mặt trận liên quận 2-4 có 13 chiến sĩ đã hy sinh. Đồng chí Lê Hồng Quân, Tiểu đoàn trưởng bị thương, mất một cánh tay và bị địch bắt tù đày ra Côn Đảo, đến năm 1973 được trao trả. Năm 2012, 8 liệt sĩ đã được Nhà nước cấp Bằng Tổ quốc ghi công, hiện còn 5 trường hợp chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công, gồm: Chị Hai (tự Hai đòn gánh), anh Tư (tự Tư cơm tấm), chị Sáu (tự Sáu già), bác Bo và Lý Giao Duyên. 5 đồng chí đều cư ngụ tại quận 4 (thuộc căn cứ Khánh Hội, Cây Bàng, Vĩnh Hội của tiểu đoàn).

Trước đây, UBND TPHCM đã có công văn đề nghị suy tôn liệt sĩ cho 5 đồng chí nhưng trong hồ sơ đề nghị thiếu một số giấy tờ theo quy định. Do đó, Bộ LĐTB-XH chưa có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết công nhận liệt sĩ. Theo UBND TPHCM, các trường hợp nêu trên không có hồ sơ lưu lại. Do tính chất đặc thù của công tác nội đô thời bấy giờ, danh tính của 5 trường hợp này đều không phải họ tên thật, mà phải mượn họ liệt sĩ Lê Thị Riêng để làm họ của từng người. Do đó, không có giấy tờ, tài liệu để cung cấp theo đề nghị của Bộ LĐTB-XH.

NGÔ BÌNH