Đề nghị ứng phó rét hại, băng giá sắp xảy ra ở miền Bắc

Dự báo đợt rét rất mạnh, có nguy cơ gây băng giá

Chiều 13-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số 18, đề nghị các tỉnh, thành phố ở miền Bắc tổ chức các biện pháp ứng phó đợt rét đậm, rét hại nặng - được dự báo xảy ra từ ngày 17-12 tới.



Theo đó, hướng dẫn nhân dân phòng tránh rét đậm, rét hại (tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi); đảm bảo an toàn cho học sinh và khách du lịch. Cùng với đó, hướng dẫn bà con nông dân che chắn, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, lúa và cây trồng khác….

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai dẫn báo cáo nhận định từ cơ quan khí tượng, cho thấy, rét đậm, rét hại có thể xảy ra diện rộng, nhiệt độ có thể xuống dưới 10oC, vùng núi cao xuống dưới 3oC, cần đề phòng xảy ra sương muối, băng giá. Nền nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 10oC được coi là rét hại, thông thường các khu vực này cần cho học sinh tạm nghỉ học để tránh rét.

Theo các chuyên gia khí tượng, dự báo ngày mai 14-12, TPHCM vẫn tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên 34oC (tăng hơn ngày 13-12 khoảng 1oC).



Nguyên nhân gây đợt nắng nóng là do có áp cao cận nhiệt đới hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông, đồng thời, gió Bắc thổi xuống Nam bộ về đêm và sáng bị giữ hơi ẩm tại các dãy núi ở dải Trường Sơn và Tây Nguyên, gây cảm giác hanh khô về sáng sớm. Đến trưa, nắng nóng xuất hiện, tạo cảm giác oi và bức. Các buổi chiều có gió Đông Nam mang hơi ẩm, có thể gây mưa nhẹ hoặc cảm giác oi nóng khi lượng hơi nước tăng lên đột ngột.

VĂN PHÚC