Đề xuất giao trụ sở Trung tâm Hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cho Đại học Y dược TPHCM

Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản trình UBND TPHCM về việc điều chỉnh, cập nhật bổ sung phương án sắp xếp bố trí cơ sở hoạt động cho các đơn vị trên địa bàn.

Trong đó, Sở Tài chính TPHCM đề xuất phương án bố trí trụ sở Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay thuộc phường Bà Rịa, TPHCM) để làm cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở hoạt động của Bệnh viện Đại học Y dược.

Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay thuộc phường Bà Rịa, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Trước đó, Đại học Y dược TPHCM đã khảo sát và có văn bản xin tiếp nhận trung tâm này.

Đại học Y dược TPHCM báo cáo trường thiếu nghiêm trọng về không gian phát triển; cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc của 16.000 người học, 6.000 viên chức của trường và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Khu đất Trung tâm Hành chính – chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có diện tích hơn 17,6ha và các cơ sở vật chất hiện hữu rất thuận lợi cho Đại học Y dược TPHCM hoạt động.

Theo Sở Tài chính, phương án giao khu đất trên cho Đại học Y dược TPHCM nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nhà đất, vì giao tập trung đầu mối quản lý, sử dụng và vận hành... đồng thời thuận tiện trong công tác vừa đào tạo vừa thực hành cho đội ngũ y bác sĩ.

Ngoài khu đất trên, Sở Tài Chính cũng đề xuất cơ sở nhà đất tại số 22 Lê Lợi (là Bệnh viện Lê Lợi cũ, thuộc phường Vũng Tàu) có diện tích gần 16.000m2 bố trí làm chi nhánh cơ sở hoạt động của Bệnh viện Thống Nhất.

Sở Tài chính cũng đề xuất bố trí trụ sở làm việc tập trung cho các cơ quan, đơn vị của TPHCM tại khu vực trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (179A Bạch Đằng, phường Bà Rịa).

QUANG VŨ