Dell ra mắt dòng AI PC mới giúp người dùng làm việc năng suất ở mọi nơi

Các AI PC thế hệ mới của Dell

Nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp, Dell đã giới thiệu ba dòng sản phẩm chiến lược, mỗi dòng đáp ứng một nhu cầu khác nhau: Dell (phục vụ nhu cầu làm việc, học tập và giải trí hàng ngày), Dell Pro (giúp tăng năng suất làm việc trong môi trường chuyên nghiệp) và Dell Pro Max (đáp ứng nhu cầu hiệu suất tối đa).

Dòng laptop Dell Pro mới mang đến diện mạo tươi mới, tinh tế, vượt thời gian để phục vụ cho môi trường doanh nghiệp. Sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn và mỏng nhẹ hàng đầu trong phân khúc, các mẫu laptop Dell Pro còn được chế tạo từ nhiều vật liệu bền bỉ để đáp ứng cường độ làm việc cao. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, dòng sản phẩm này còn tái khẳng định tiêu chuẩn của một thiết bị chuyên phục vụ cho công việc.

Các mẫu PC này tích hợp cả NPU, CPU, và GPU khi được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra (Series, V, và U) hoặc AMD Ryzen. Dù làm việc tại văn phòng, tại gia, hay bất kỳ đâu, máy tính Dell Pro sẽ luôn là một người bạn đồng hành giúp người dùng tăng năng suất với thời lượng pin bền bỉ, sức mạnh tính toán AI mạnh mẽ ngay trên thiết bị (on-device), và trải nghiệm Copilot+ PC.

Dell Pro 13 Premium là một mẫu Copilot+ PC mỏng nhẹ và tinh tế nhưng vẫn mạnh mẽ, phù hợp với các nhà quản lý cấp cao, quản lý kinh doanh, hay chuyên gia tư vấn - những vị trí coi trọng hiệu xuất và tính linh hoạt. Với kích thước màn hình 13 inch và trọng lượng khoảng 1,07kg, đây là mẫu laptop mỏng nhẹ nhất trong dòng Pro.

Sản phẩm này có thời lượng pin lên đến 21,2 giờ, và thời gian hoạt động dài hơn 51% so với thế hệ trước. Hiệu năng của máy cũng được tăng lên đáng kể để xử lý tác vụ mượt mà hơn, cụ thể, khả năng xử lý đa luồng nhanh hơn 36%, đơn luồng nhanh hơn 19%, kết xuất đồ họa cao hơn 82%, và tính toán tác vụ AI nhanh hơn 3,5 lần so với thế hệ trước. Ngoài việc trang bị camera 8MP hỗ trợ HDR để tối ưu hóa trải nghiệm hợp tác làm việc, đây cũng là mẫu laptop thương mại êm ái nhất của Dell từ trước đến nay nhờ thiết kế tản nhiệt quạt kép mới.

Còn Dell Pro 14/16 Plus là dòng laptop doanh nghiệp phổ thông với cấu hình linh hoạt này có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi đối tượng người dùng. Không chỉ cung cấp nhiều tùy chọn về cấu hình, kiểu dáng, và kích thước màn hình (14” và 16”), dòng máy này còn dùng chung hệ thống BIOS để đơn giản hóa quy trình đặt hàng, và quản lý cho bộ phận IT.

Các sản phẩm Dell Pro Plus sở hữu thiết kế tối giản với màu bạc bạch kim, mang đến vẻ ngoài và cảm giác thanh lịch. Sử dụng 50% nhôm tái chế với lượng phát thải thấp, sản phẩm vừa bền bỉ, vừa thân thiện với môi trường. Sản phẩm này với những tùy chọn như USB, HDMI, và Thunderbolt, cùng kết nối 5G và Wi-Fi 7, Dell Pro Plus đảm bảo khả năng kết nối và linh hoạt mạnh mẽ dù người dùng làm việc ở bất kỳ đâu...

BÌNH LÂM