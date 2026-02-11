Đêm Giao thừa, TPHCM bắn pháo hoa tại 16 điểm

Lễ hội đón giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-2 đến 0 giờ 30 phút ngày 17-2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 1 Tết Bính Ngọ). TPHCM sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao, 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.