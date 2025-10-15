ĐH Bách khoa Hà Nội xin lỗi, rút kinh nghiệm vụ dán logo robot

Chiều 15-10, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có thông cáo báo chí chính thức liên quan đến vụ việc sản phẩm robot của trường trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” bị “tố” dán logo chồng lên nhãn mác nhà sản xuất nước ngoài.

Hình ảnh mẫu robot hai chân do Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày, được cho là đã che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, robot hai chân có phần cơ khí nhập khẩu hợp pháp từ Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác (RPMEC) thuộc hệ thống doanh nghiệp trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên của đại học chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới.

Về vấn đề dán tem giấy có logo Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường lý giải, robot được trưng bày tại khu vực giới thiệu điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu phát triển của giảng viên và người học. Khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị đào tạo khác nhau. Trong điều kiện triển lãm dài ngày, lượng khách tham quan quá đông, nhiều đơn vị đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản. Bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên tất cả hiện vật trong đó có robot hai chân để quản lý và bảo quản. Khi đó, có sơ suất dán tem giấy lên robot hai chân tại vị trí logo của sản phẩm.

"Mặc dù đã có tờ giới thiệu tính năng robot tại khu vực triển lãm, việc dùng tem giấy logo Đại học Bách khoa Hà Nội để đánh dấu bảo quản đã làm một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc. Nhà trường chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, góp ý và xin nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự", thông cáo của Đại học Bách khoa Hà Nội nêu rõ.

Nhà trường cho biết, khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tập thể lãnh đạo Đại học đã lập tức chỉ đạo, rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình các ý kiến phản ánh.

Đại diện nhóm nghiên cứu và các bộ phận liên quan đã thực hiện đúng trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Trước đó, dư luận đang xôn xao trước thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày robot hai chân không rõ nguồn gốc tại khu gian hàng của Bộ GD-ĐT trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tổ chức tháng 9 vừa qua.

Theo các ý kiến phản ánh, mẫu robot hai chân do Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày đã che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Các ý kiến cho rằng, việc dán logo như vậy sẽ gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.

LÂM NGUYÊN