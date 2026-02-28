PGS-TS Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Ngày 27-2, Thủ tướng ban hành Quyết định số 356/QĐ-TTg về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đối với đồng chí Hoàng Minh Sơn.

Quyết định của Thủ tướng điều động đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ GD-ĐT và giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

PGS-TS Hoàng Minh Sơn là tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức). Đồng chí công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được phong Phó Giáo sư năm 2006, lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của trường trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT vào tháng 10-2020. Ngày 3-9-2025, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, PGS-TS Hoàng Minh Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng chí cũng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Là nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam, PGS-TS Hoàng Minh Sơn đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017 cùng các Bằng khen cấp bộ.

PGS-TS Hoàng Minh Sơn

PGS-TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán tỉnh Hưng Yên. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện tư duy đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, góp phần thúc đẩy tự chủ đại học, chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kỹ thuật và công nghệ mũi nhọn. Khi giữ cương vị Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, PGS-TS Hoàng Minh Sơn trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục đại học, đã tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tự chủ đại học; thúc đẩy triển khai Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), góp phần nâng cao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học. Đồng chí cũng chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai các chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn cơ sở giáo dục đại học; đẩy mạnh kiểm định, bảo đảm chất lượng; thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học; khuyến khích phát triển đào tạo trực tuyến, học liệu số và ứng dụng công nghệ trong quản trị đại học; tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

