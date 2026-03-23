Điện mừng các đồng chí được Quốc hội Lào bầu giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 23-3, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng các đồng chí lãnh đạo Lào được Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tín nhiệm bầu giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bầu đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giữ chức Chủ tịch nước; đồng chí Sonexay Siphandone giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Saysomphone Phomvihane giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Viengthong Siphandone giữ chức Phó Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào.

Trong các bức điện, các đồng chí lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo được Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; đồng thời khẳng định đây là sự thể hiện rõ nét niềm tin và sự đánh giá cao của Quốc hội và nhân dân Lào đối với năng lực, uy tín, cũng như những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào.

Các đồng chí lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng ban lãnh đạo mới sẽ lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, giai đoạn 2026-2030; xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, với vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thời gian qua không ngừng được vun đắp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã gửi điện mừng tới đồng chí Thongsavan Phomvihane nhân dịp được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

