Điện mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ảnh: TTTXVN.

Nội dung Điện mừng nêu rõ, trong suốt chặng đường lịch sử 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; ổn định chính trị tiếp tục được giữ vững, phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò, vị thế của Lào không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế. Những thành tựu to lớn, toàn diện của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Điện mừng có đoạn viết: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam. Chúng tôi hết sức vui mừng trước việc hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ, đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới với phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Đây là bước phát triển quan trọng, phản ánh sự tin cậy chính trị sâu sắc và quyết tâm chung trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước".

Bức điện cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào, tiếp tục sát cánh, đồng hành và dành sự ủng hộ cao nhất đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong quá trình triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X; xây dựng thành công nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hòa bình, độc lập, dân chủ và thịnh vượng.

Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào triển khai hiệu quả các tuyên bố chung, thỏa thuận, hiệp định đã ký kết giữa hai Đảng, hai Chính phủ trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua.

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

* Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

* Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã gửi Thư chúc mừng tới đồng chí Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

BÍCH QUYÊN