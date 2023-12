Điện thoại Samsung giảm giá "sốc"

Người dùng tiết kiệm chi phí khi mua điện thoại Samsung với giá giảm mạnh, các dòng Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy A… giảm giá đến 15 triệu đồng tùy phiên bản so với giá niêm yết.

Galaxy Z Flip5 256GB chỉ còn 19,99 triệu đồng.

Theo ghi nhận tại Website Di Động Việt, Galaxy Z Flip5 256GB đang được bán với giá 19,99 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB giá chỉ còn 22,99 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết…

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold5 256GB cũng đang được nhiều người dùng quan tâm, đang được bán với giá 32,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết.

Với phiên bản bảo hành điện tử (BHĐT), Galaxy Z Fold5 512GB chỉ còn 29,99 triệu đồng, giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản này vẫn đảm bảo nguyên seal (chưa khui máy), chỉ được kích hoạt bảo hành online trước vài ngày.

Đồng thời, các sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy S, Galaxy A… cũng có mức giá giảm hấp dẫn, cụ thể: Galaxy S23 Ultra 5G 256GB chỉ 22,99 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết; Galaxy S23 Plus 256GB giá ưu đãi 16,99 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết.

Theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di Động Việt, giá điện thoại Samsung giảm mạnh trong tháng 12 nhằm kích thích mua sắm và qua đó người dùng có nhu cầu nâng cấp điện thoại mới sẽ không đắn đo về mức giá. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể sử dụng chiếc Flagship cao cấp và trải nghiệm những tính năng, hiệu năng mà họ cần với mức giá phù hợp”.

Khi mua sắm tại Di Động Việt, người dùng còn được nhận thêm các ưu đãi hấp dẫn, như: Giảm đến 1 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, mua trả góp 4 không (không lãi suất, không cần thẻ tín dụng, không trả trước, không phí chuyển đổi). Ngoài ra người dùng còn có cơ hội trúng vàng 9999 tại chương trình “Rẻ ngỡ ngàng - Trúng vàng 9999” diễn ra từ nay đến hết 31-12-2023.

BÌNH LÂM