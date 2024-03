Chiều 25-3, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Trao quyết định và tặng hoa cho Đại tá Lê Anh Hưng (bìa trái)

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Lai Châu đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng, Trưởng phòng Điều tra các tội phạm khác - Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 26-3-2024.

VĂN PHÚC