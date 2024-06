Điều tra người đàn ông tử vong trên xe ô tô

Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang điều tra một người đàn ông là lái xe (khoảng hơn 50 tuổi) tử vong trên xe ô tô.

Sáng 20-6, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy thông tin, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực cổng phụ Trường Tiểu học Nam Trung Yên, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô.

Xe cứu thương đưa thi thể rời đi

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, xác minh điều tra nguyên nhân của vụ việc. Một nhân chứng phát hiện vụ việc thông tin, người đàn ông tử vong là lái xe, khoảng hơn 50 tuổi, trú ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Người đàn ông này có thể tử vong trước đó một thời gian, nhưng sáng nay mới phát hiện.

Sáng cùng ngày, sau khi được thông báo về vụ việc, cơ quan chức năng đã điều động xe cứu thương đến đưa thi thể người đàn ông đi.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND phường Yên Hòa, nguyên ban đầu, cơ quan công an xác định là do đột tử.

GIA KHÁNH