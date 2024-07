Điều tra việc xuất hơn 76.000 hóa đơn trái phép cho gần 9.000 cơ quan, tổ chức

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố 16 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố diễn ra từ năm 2020.