DIFF 2024: Tạo ấn tượng cho du khách khi đến Đà Nẵng

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 diễn ra vào đúng dịp hè nên lượng khách du lịch đến thành phố biển cũng tăng mạnh. Nhiều lực lượng tại Đà Nẵng tăng cường hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát giá cả hàng hóa, đảm bảo mỹ quan góp phần tạo ấn tượng cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Kiểm tra các nhà hàng phục vụ ăn uống dịp lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kiểm soát, bình ổn giá

Thời gian gần đây, nhân dịp lễ hội, du khách tham quan chợ Cồn, chợ Hàn (quận Hải Châu) nhiều hơn. Tiểu thương Trương Thị Lý, bán quầy hàng đồ khô chợ Cồn cho biết, những dịp TP Đà Nẵng diễn ra các sự kiện, lễ hội lớn, lượng hàng hóa bán ra luôn tăng cao. Vì vậy, khoảng 1 tuần trước, chị Lý đã lên phương án tăng khoảng 50% lượng hàng nhập hằng ngày để bảo đảm nguồn hàng không bị đứt đoạn cũng như bình ổn giá.

Du khách đến tham quan tại chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Thông thường, lượng khách sẽ tăng từ 2-3 lần so với ngày thường nên tôi đã chủ động tăng lượng nhập. Mặt khác, hàng hóa được nhập về trong ngày nên sẽ luôn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”, chị Bích thông tin thêm.

Theo ông Phạm Văn Bình, Phó trưởng Ban Quản lý chợ Cồn, trung bình mỗi ngày, chợ có khoảng 3.500-4.000 lượt khách ghé đến tham quan, mua sắm, đa phần là du khách nội địa. Trong dịp DIFF 2024, ban quản lý đã yêu cầu các tiểu thương bảo đảm văn minh thương mại trong mua bán, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Mỗi ngày, chợ Cồn có khoảng 3.500-4.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Phạm Ngọc Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng thông tin, đơn vị chỉ đạo các đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ tàu du lịch, dịch vụ ăn uống, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch... Bên cạnh đó, Cục phối hợp với lực lượng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật về giá, không lợi dụng thời điểm diễn ra lễ hội để tăng giá bất hợp lý. Hiện đơn vị đã công khai số điện thoại đường dây nóng, hòm thư phản ánh để tiếp nhận kiến nghị của người tiêu dùng.

Tương tự, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng thành lập 3 đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất các nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách ăn uống trên địa bàn. Từ nay đến 13-7, các đơn vị chức năng thành lập các tổ công tác thường trực 24/24, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các tiệc chiêu đãi của lãnh đạo thành phố, tại nơi lưu trú của các đội tham gia bắn pháo hoa, các khách sạn, nhà hàng trong thành phố. Theo ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, Ban tổ chức thanh tra, kiểm tra nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống trọng tâm mà người dân và du khách hay sử dụng. Nếu phát hiện những trường hợp nào sai phạm, đơn vị sẽ xử lý rất nghiêm.

Chủ động ra quân

Thời gian qua, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ra quân bảo đảm trật tự đô thị và hoàn tất công tác chuẩn bị để lễ hội pháo hoa quốc tế diễn ra an toàn. Phường vận động người dân bảo đảm vệ sinh môi trường, tập huấn, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết về bình ổn giá cũng như rà soát các cơ sở lưu trú bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự.

Lực lượng quy tắc đô thị quận Sơn Trà kiểm tra một cơ sở lấn chiếm vỉa hè kinh doanh trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Ảnh: QUANG VŨ

Ông Hồ Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho hay, địa bàn có lượng lớn tàu, thuyền neo đậu vậy nên địa phương đã thông báo, yêu cầu di chuyển, ký cam kết không sử dụng phương tiện chở người xem pháo hoa trên sông Hàn. Bên cạnh đó, phường làm việc với các đơn vị thi công dự án trên địa bàn có phương án rào chắn, bảo đảm an toàn cho người dân. Để đảm bảo cho đêm khai mạc, địa phương chỉ đạo lực lượng công an phường duy trì tổ tuần tra 8394, xây dựng phương án chốt chặn.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, quận đã thành lập tổ xử lý nhanh để giải quyết các góp ý, vấn đề giá cả, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tránh tạo thành “điểm nóng”, trong quá trình diễn ra DIFF 2024. Đội Kiểm tra quy tắc quận Sơn Trà ra quân phối hợp với lực lượng các phường thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, trả lại “đường thông hè thoáng” cho người đi bộ. Trường hợp liên tục vi phạm, Đội Kiểm tra quy tắc quận phối hợp với các lực lượng chức năng chấm dứt tình trạng kinh doanh theo quy định.

Tương tự, trong thời gian diễn ra DIFF 2024, UBND quận Hải Châu nghiêm cấm tình trạng buôn bán hàng rong, bong bóng bay, tổ chức ăn uống trên vỉa hè tại các điểm trên tuyến đường Bạch Đằng, Như Nguyệt... Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hải Châu cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng giao thông, chống ùn tắc các tuyến dẫn vào đường Bạch Đằng, Trần Phú, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý...

XUÂN QUỲNH