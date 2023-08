Đình chỉ vụ người bị oan 38 năm kiện Viện KSND quận 6

TAND quận 6 đã đình chỉ giải quyết vụ người bị oan kiện Viện KSND quận 6 đòi bồi thường do các tài liệu chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định.

Ngày 2-8, TAND quận 6 (TPHCM) đã đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự giữa nguyên đơn là ông Trịnh Dân Cường (ngụ quận 6) và bị đơn là Viện KSND quận 6.

Theo TAND quận 6, các tài liệu chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện của ông Cường chưa đủ điều kiện khởi kiện theo khoản 5 Điều 3, Điều 9, Khoản 3 Điều 18 và Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017.

Theo hồ sơ, tháng 2-1985, ông Trịnh Dân Cường, ông Hồ Văn Được và ông Trần Đức Ẩn bị Công an quận 6 bắt tạm giam vì nghi trộm vàng. Các quyết định tố tụng trên đều được Viện KSND quận 6 phê chuẩn. Quá trình điều tra, ông Được tự tử tại buồng giam.

Ngày 19-9-1985, ông Ẩn được trả tự do, 1 năm sau thì mất. Ông Cường bị đưa đi cải tạo khi chưa có quyết định của UBND TPHCM và UBND quận 6. Đến ngày 3-12-1986, ông Cường được trả tự do với lý do “không liên quan đến vụ trộm tiệm vàng”.

Năm 1990, TAND Tối cao xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án phạt tù, án cảnh cáo các cán bộ, lãnh đạo công an và Viện KSND quận 6 đã gây ra nỗi oan ức cho ông Cường, ông Được và ông Ẩn.

Tháng 1-2023, ông Cường nộp đơn khởi kiện Viện KSND quận 6 yêu cầu xin lỗi công khai và bồi thường 6,8 tỷ đồng… Tại buổi hòa giải và công khai chứng cứ ngày 9-6, ông Cường giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Tuy nhiên, Viện KSND quận 6 cho rằng đề nghị của ông Cường đã hết thời hiệu giải quyết nên không chấp nhận yêu cầu bồi thường oan sai của ông Cường.