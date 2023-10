Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc tại Australia và New Zealand

Từ ngày 6-10 đến 15-10, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Australia và New Zealand.

Dự kiến, đoàn sẽ đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Melbourne nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 thành phố về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; quy hoạch, phát triển đô thị bền vững và mang lại các tiện ích cho người dân... Tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố còn rất lớn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, TPHCM đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển mạnh mẽ TPHCM trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển đô thị, thu hút đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là các lĩnh vực thế mạnh của TP Melbourne.

Chuyến thăm, làm việc tại Australia của Đoàn đại biểu HĐND TPHCM lần này cũng nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa TPHCM với thành phố Melbourne và bang Victoria.

Theo Sở Ngoại vụ TPHCM, năm 2022, TPHCM và bang Victoria đã ký bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo nghề khách sạn và du lịch, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy thương mại, phát triển đô thị. TPHCM có quan hệ hợp tác sôi nổi với Australia trên nhiều lĩnh vực.

* Sau chuyến thăm, làm việc tại Australia, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM sẽ tiếp tục đến thăm và làm việc tại New Zealand. Dự kiến, đoàn có chuỗi hoạt động thăm và làm việc với lãnh đạo Hội đồng Thủ đô Wellington, Tập đoàn NEC... nhằm tìm hiểu kinh nghiệm trong phát triển đô thị thông minh. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với Thủ đô Wellington - nơi được xem là hình mẫu về phát triển đô thị thông minh tại New Zealand và đóng góp tích cực nâng cao vị thế của đất nước New Zealand về chuyển đổi số.