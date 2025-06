Việt Nam - Litva tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Gitanas Nauseda. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 12-6, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 12-6.

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Litva, đối tác truyền thống quan trọng của Việt Nam tại khu vực.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Litva dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, nhấn mạnh đây là những tình cảm chân thành và tài sản vô giá, là cơ sở để hai nước không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận Litva là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định EVIPA, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Litva có tiếng nói thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định này; ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Litva tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực và trên thế giới, vì hợp tác và thịnh vượng chung.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Gitanas Nauseda chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Lương Cường đã mời Tổng thống Gitanas Nauseda tham dự lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội tháng 10-2025.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nguyên thủ khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí hai nước còn nhiều dư địa để nâng cao kim ngạch trao đổi hàng hóa; mở rộng các cơ chế hợp tác như thúc đẩy thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, qua đó vào thị trường EU và ASEAN...

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Gitanas Nauseda chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nước có nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao có thể bổ trợ cho nhau, đồng thời có thể hợp tác về chế biến các sản phẩm nông nghiệp để bảo đảm phát triển bền vững và bảo đảm an ninh lương thực.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông tin, công nghệ tài chính (fintech), trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khẳng định đây là những lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi nước và rất có triển vọng để hai bên cùng hợp tác và khai thác.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, góp phần giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Việt Nam ủng hộ Litva sớm tham gia Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), mở rộng hợp tác với ASEAN và các nước thành viên ASEAN. Litva ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với EU, đưa quan hệ Việt Nam - EU lên tầm cao mới; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam cả trên bình diện song phương và thông qua EU.

Tổng thống Gitanas Nauseda bày tỏ ấn tượng và ngưỡng mộ những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, là quốc gia có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Litva tại khu vực Đông Nam Á và bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên có nhiều thế mạnh và tiềm năng.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Gitanas Nauseda đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, KH-CN, nông nghiệp và tài chính.

LÂM NGUYÊN