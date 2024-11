Đoàn đại biểu TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Nam Du

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu trao tặng "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh" đến cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM là Trưởng đoàn đại biểu TPHCM.



Tham gia cùng đoàn có 200 đại biểu đại diện lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các tổ chức chính trị - xã hội; các sở ban ngành, các hội trực thuộc; lãnh đạo TP Thủ Đức, các quận huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của thành phố.

Đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân trao tặng quà của Quân chủng Hải quân đến các đơn vị trên đảo Nam Du. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới các lực lượng trên đảo Nam Du. Ảnh: QUANG HUY

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tá Đinh Quốc Chơn, Trạm trưởng Trạm ra đa 600 thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, cho biết những năm qua, đơn vị đang từng bước được đầu tư doanh trại, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, do vậy đời sống cán bộ, chiến sĩ của Trạm được nâng lên. Bên cạnh đó, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, tập trung thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và quan sát phát hiện quản lý tốt các mục tiêu trên biển, không phận... Đồng thời, luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ chính sách hậu phương gia đình quân nhân, giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Trạm còn thực hiện tốt chương trình “Mỗi đơn vị gắn với 1 địa chỉ tình thương”; chương trình “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh” cùng với chính quyền, đoàn thể và các lực lượng trên địa bàn giúp đỡ nhân dân dọn dẹp đường xá và vệ sinh bờ biển. Giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã đảo An Sơn và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng áo đồng phục và khăn rằn của Đoàn đại biểu TPHCM tới lãnh đạo xã đảo An Sơn và xã đảo Nam Du. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bàn giao máy lọc nước RO của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600. Ảnh: QUANG HUY

Ghi nhận và cảm phục sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600, đồng chí Lê Minh Dũng, đại diện Đoàn đại biểu TPHCM, chia sẻ trong hành trình đi thăm và chúc tết sớm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở nhà giàn DK1/10 và các điểm đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, đảo Nam Du là điểm đảo số 5 đoàn đến thăm. Đoàn đại biểu rất xúc động được tới thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600, đồn Biên phòng, trạm Hải đăng, Đảng ủy, UBND xã đảo An Sơn trên đảo Nam Du - Hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó trưởng đoàn đại biểu TPHCM, trao tặng các phần quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới bà con nhân dân đảo Nam Du. Ảnh: QUANG HUY

Theo đồng chí Lê Minh Dũng, trong Đoàn đại biểu có nhiều đại biểu đã nghe, đã thấy Nam Du, nhưng chủ yếu qua các phương tiện thông tin đại chúng, hôm nay được trực tiếp đặt chân lên đảo, nhiều cảm xúc đã vỡ oà. Có thể nói so với các điểm đảo trong hành trình của Đoàn đại biểu được tới thăm, đảo Nam Du là quần đảo có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất, được ví như là “vịnh Hạ Long” trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

“Chúng tôi hết sức vui mừng vì trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ sở vật chất hạ tầng trên đảo đang được đầu tư xây dựng với hệ thống cầu cảng, đường giao thông vòng quanh đảo, trường học, trạm y tế và các công trình an sinh xã hội phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo ngày một tốt hơn”, đồng chí Lê Minh Dũng nhận định rồi nhấn mạnh: “Đoàn đại biểu TPHCM đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Nam Du không chỉ mang theo những món quà, mà còn là tình cảm ấm áp nghĩa tình sâu nặng từ hậu phương, từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi đến các đồng chí và bà con nhân dân trên đảo. TPHCM đã và luôn nỗ lực để cùng với các địa phương trong cả nước làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, hướng về biển đảo, hướng về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió. Tin tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những sáng tạo đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế biển, quốc phòng - an ninh trên đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc”.

Đồng chí Lê Minh Dũng, Phó trưởng đoàn đại biểu TPHCM, trao tặng các phần quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới bà con nhân dân đảo Nam Du. Ảnh: QUANG HUY

Dịp này, Đoàn đại biểu TPHCM cũng đã tặng quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tới cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600, các lực lượng đóng quân trên đảo. Trao tặng máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt, thuốc… cho ngư dân và chiến sĩ đảo Nam Du.

BS-CKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM, hướng dẫn sơ cấp cứu trên mô hình mô phỏng cơ thể người cho các lực lượng quân y, nhân viên y tế trên đảo Nam Du. Ảnh: QUANG HUY

Quần đảo Nam Du có tổng diện tích khoảng 10km2, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách TP Rạch Giá gần 100km về phía Đông Bắc. Quần đảo có 21 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó 11 đảo có cư dân sinh sống. Ở đây có 2 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã đảo An Sơn và xã đảo Nam Du - đảo Nam Du do xã đảo An Sơn quản lý. Đến Nam Du, ngay tại cầu cảng có 1 bia tưởng niệm tưởng nhớ những người dân đã tử nạn trên đất, biển Kiên Giang vì cơn bão số 5 (bão Linda) vào ngày 2 và 3-11-1997. Đoàn đại biểu TPHCM đã tới dâng hương tại bia tưởng niệm nơi thờ cúng nạn nhân bão Linda (năm 1997) trên đảo. Ảnh: QUANG HUY Nam Du ngày nay đã đổi thay, trở thành “thiên đường du lịch” trên biển của vùng biển Tây Nam; đời sống nhân dân ngày một khá giả nhờ ngành “du lịch không khói” khi mỗi năm đón hàng chục nghìn du khách khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng…

