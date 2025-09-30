Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Nhiều nhà dân tại Ninh Bình bị tốc mái, sập đổ

Tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng, có sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ vừa qua.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương các tỉnh, thành nơi bị ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ khẩn trương, nghiêm túc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 5-10), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở và đồ dùng học tập. Không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Ít nhất 40 người thiệt mạng, mất tích, mất liên lạc do bão số 10

Sáng 30-9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do bão số 10 kèm mưa lũ, sạt lở và dông lốc gây ra tại nhiều tỉnh, thành từ miền núi phía Bắc đến miền Trung.

Sáng 30-9, miền Bắc đang mưa rất lớn. Nước lũ tràn về khu vực xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai)

Bão và mưa lũ, dông lốc đã làm 19 người tử vong và 13 người khác hiện vẫn đang mất tích (gồm 12 người tại tỉnh Quảng Trị và 1 người ở tỉnh Sơn La). Hiện số người bị thương lên tới 92 trường hợp.

Ngoài ra, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai báo cáo, tại tỉnh Gia Lai, một tàu cá với 8 lao động đã mất liên lạc khi hoạt động cách bờ khoảng 110 hải lý.

Bão số 10 quét qua tỉnh Hà Tĩnh sáng 29-9. Ảnh: TRƯƠNG HOA

Thiệt hại về nhà cửa rất lớn, gồm: hơn 120.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 3.000 ngôi nhà bị ngập tại vùng tâm bão số 10 đổ bộ (Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh). “Đến 5 giờ ngày 30-9, vẫn còn 1.426 hộ dân tại Hà Tĩnh bị cô lập”, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, thông tin.

Sập cầu treo tại xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai) sáng nay 30-9

Diện tích lúa và hoa màu bị ngập, hư hại hơn 22.500ha, nhiều nhất là Nghệ An với 8.224ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; hơn 1.700ha thủy sản bị hư hại... Bão số 10 đã làm gãy đổ hơn 5.500 cột điện, gây mất điện diện rộng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Mênh mông nước sông Hồng tại Yên Bái (tỉnh Lào Cai) sáng 30-9

Hệ thống đê điều bị ảnh hưởng nặng với 15 sự cố tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Nhiều đoạn đê, kè biển, bờ sông bị sạt lở; hơn 6.400m kè và bờ biển bị hư hỏng; 51.219 cây xanh bị gãy đổ.

Hàng nghìn mét vuông mái tôn của kho than thuộc nhiệt điện Vũng Áng bị sập ngày 29-9

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết 65.000m2 mái tôn của nhà máy, văn phòng làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) bị tốc mái khi bão quét qua.

Nước sông Hồng tràn vào khu vực ven sông ở phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) sáng 30-9

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục, đồng thời tập trung hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Tạm ngừng thêm 9 chuyến tàu do ảnh hưởng mưa bão Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn tại một số tỉnh, ngành đường sắt tiếp tục tạm ngừng một số chuyến tàu trong ngày 30-9 và 1-10. Trong ngày 30-9, ngành đường sắt ngừng chạy tàu NA1, NA2 (chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An); tàu SE9, SE10 (chạy tuyến Hà Nội - TPHCM); tàu SP8, SP3, SP4, SP7 (chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội)... Trong ngày 1-10, ngừng chạy tàu SP8 (chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội). Dự kiến khoảng hơn 1.100 hành khách phải chuyển tải bằng đường bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện mưa lũ đang gây ngập đường sắt tại khu Thị Long - Văn Trai (tỉnh Thanh Hóa), không đảm bảo an toàn chạy tàu. Ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm. Dự kiến số lượng chuyển tải hành khách bằng đường bộ trên các tàu SE9, SE10, SE3, SE4, SE19, SE2, SE20 khoảng hơn 1.100 hành khách. Trước đó, trong các ngày 28 và 29-9, ngành đường sắt đã phải ngừng chạy 12 tàu, gồm 8 tàu chạy các tuyến Hà Nội - Nghệ An và 4 tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc.

LÂM NGUYÊN - VĂN PHÚC - BÍCH QUYÊN